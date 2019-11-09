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Российские ученые научились за минуту выявлять поддельное вино

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) изобрели прибор для экспресс-анализа качества соков и вин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу института.

Ученые смогли выявить зависимость изменения спектра поглощения электромагнитного излучения от наличия красителей, что позволило создать устройство. Прибор получил название фотоспектрометрический анализатор синтетических красителей.

В пресс-службе отметили, что устройство может использоваться на производстве и в розничной продаже, поскольку не требует дорогостоящего оборудования и длительной подготовки образцов для анализа. Прибор позволяет за одну минуту установить наличие синтетических красителей в напитках, заявили в пресс-службе.

В июне Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества поставляемых в Россию из Грузии вин. По информации ведомства, за последние пять лет объем не соответствующей стандартам алкогольной продукции грузинского производства увеличился почти втрое.

Теги: вино, ученые, анализ
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