В Минэнерго Украины заявили о готовности к зимнему сезону без транзита

В Минэнерго Украины заявили о готовности к зимнему сезону без транзита

Украина готова к отопительному в случае отсутствия транзита российского газа. заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

По его словам, страна «не замерзнет» в предстоящую зиму, даже если контракт об использовании газотранспортной системы Украины с «Газпромом» не будет подписан.

Так в Минэнерго Украины отреагировали на предложение российской компании, накануне направленное в адрес «Нафтогаза». Среди условий для продления долгосрочного контракта «Газпром» назвал отказ от судебных разбирательств в международном арбитраже и расследования против компании, инициированного в Еврокомиссии. Также он предложил отменить решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе для «Газпрома» за «нарушение экономической конкуренции». В качестве альтернативы к этим условиям российская компания предложила новый контракт сроком на один год.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что в случае прекращения транзит газа с 1 января 2020 года, несколько городов на Украине могут остаться без отопления.