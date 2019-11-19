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Нетаньяху обсудил с Трампом смену курса США по еврейским поселениям

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обсудил заявление госсекретаря США Майка Помпео по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан. Об говорится в заявлении израильского премьер-министр Биньямина Нетаньяху на странице в Facebook.

«Глава правительства поблагодарил президента Трампа и сказал ему, что он исправил историческую ошибку, и кто-то должен был сказать простую правду, и он сделал так, как сделал с признанием Голан и переносом посольства в Иерусалим», — говорится в сообщении.

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18 ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил о решении США отказаться от позиции предыдущих американских властей считать нарушением международного права поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. 

Израильский премьер поприветствовал заявление госсекретаря США, а также поблагодарил Дональда Трампа и его администрацию за такое решение. В российском МИДе заявили, что позиция России по этому вопросу остается неизменной.

Еврейские поселения (Иудея и Самария) возникли на территориях Западного берега реки Иордан после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. На сегодняшний день на Западном берегу имеются около 120 крупных и мелких поселений, где проживают сотни тысяч израильтян. С точки зрения международного и внутреннего законодательства поселения не считаются частью Израиля, в отличие от Восточного Иерусалима и Голанских высот. Эти территории считают в ООН оккупированными.

Теги: Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Палестина, телефонный разговор
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