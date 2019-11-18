СМИ сообщили о назначении нового главы московского ГИБДД

Коваленко подал рапорт об отставке в начале апреля. До этого о его отставке сообщали СМИ, однако он называл сообщения домыслами. Источник ТАСС говорил, что уход Коваленко не связан с ДТП на Можайском шоссе, после которого он получил предупреждение.

В конце марта на пересечении МКАД и Можайского шоссе произошло ДТП с участием «Нивы» и Mercedes Gelandewagen, в котором погибли женщина и 14-летняя девочка. За рулем иномарки был уроженец Чечни Муслим Джамбеков, он был виновником аварии и скрылся с места ДТП. Telegram-канал Mash сообщал, что полиция прибыла на место до того, как Джамбеков скрылся, однако его по неизвестным причинам отпустили. После этого одного из полицейских уволили, еще один получил предупреждение.