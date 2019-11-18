СМИ сообщили о назначении нового главы московского ГИБДД

Начальником столичного управления ГИБДД назначен полковник полиции Юрий Дроганов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтверждает источник «Интерфакса».
Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.
Дроганов после отставки с поста руководителя управления генерал-майора Виктора Коваленко в апреле этого года был назначен исполняющим обязанности главы УГИБДД.
Юрий Дроганов служит в органах внутренних дел с 1983 года. В ноябре 2015 года его назначили заместителем начальника УГИБДД ГУ МВД России по Москве.