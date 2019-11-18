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Порошенко назвал «феерической глупостью» обвинения в захвате власти

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал «феерической глупостью» предложение Госбюро расследований (ГБР) страны обвинить его в захвате власти. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я только что услышал феерическую глупость, которую обнародовал глава ГБР. Обвинить пятого президента Украины в захвате государственной власти — это смешно», — заявил он.

Порошенко отметил, что это дело не имеет юридического веса, что «ясно даже юристу-первокурснику». Он выразил мнение, что его заказчиком является бывшая команда экс-президента Украины Виктора Януковича.

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Порошенко заявил, цель «этой провокации» заключается в запугивании его команды, чтобы остановить ее борьбу за «евроатлантическое будущее» страны.

Госбюро направило в Генпрокуратуру Украины проект сообщения о подозрении в отношении Порошенко. Он касается захвата государственной власти (ч. 3 ст. 109 УК) и злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК). В ГБР отмечали, что подозрение связано с возможным влиянием на отбор кандидатов в члены Высшего совета правосудия.

Партия экс-президента «Европейская солидарность» заявила, что проект подозрения является «российским заказом на причинение вреда» репутации Порошенко.

Теги: Украина, Петр Порошенко
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Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти
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