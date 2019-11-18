Порошенко назвал «феерической глупостью» обвинения в захвате власти

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал «феерической глупостью» предложение Госбюро расследований (ГБР) страны обвинить его в захвате власти. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я только что услышал феерическую глупость, которую обнародовал глава ГБР. Обвинить пятого президента Украины в захвате государственной власти — это смешно», — заявил он.

Порошенко отметил, что это дело не имеет юридического веса, что «ясно даже юристу-первокурснику». Он выразил мнение, что его заказчиком является бывшая команда экс-президента Украины Виктора Януковича.

Порошенко заявил, цель «этой провокации» заключается в запугивании его команды, чтобы остановить ее борьбу за «евроатлантическое будущее» страны.