Спецборт МЧС вернул из Ирака более 30 российских детей

Спецборт МЧС России доставил из Багдада в Москву 32 российских ребенка, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава России.

По данным ведомства, в Россию вернулись дети в возрасте от одного до трех лет, они находились в местах лишения свободы.

Родители этих детей состояли в запрещенных террористических группировках и прибывали в Ирак и Сирию для участия в военных действиях. Из Сирии российские власти вывозят этих детей при поддержке президента страны Башара Асада.

В эвакуации детей из Багдада принимала участие бригада специалистов-медиков из ряда медучреждений, а также сотрудники Минздрава. Детей направят в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России, где проведут их комплексное обследование. В случае необходимости они получат медицинскую помощь.

Как отмечает ведомство, эта эвакуация — четвертая и заключительная. Ранее в Россию из иракских тюрем доставили 88 детей, добавили в Минздраве.