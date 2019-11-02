Кузнецова сообщила об обнаружении четырех российских детей в Ираке

В приюте в столице Ирака Багдаде обнаружили еще четырех российских детей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анну Кузнецову.

Как сообщила детский омбудсмен, детей обнаружили представители МИД России, сейчас им оформляют документы. По словам Кузнецовой, в случае если документы не будут готовы до нормализации ситуации в Багдаде, где сейчас проходят протесты, детей вывезут в Россию гражданским рейсом.

По данным агентства, сейчас готовы документы 32 находящихся в Ираке детей, чьи матери остаются в тюрьме из-за участия в террористических организациях.

Детский омбудсмен также сообщила, что некоторые иностранцы выразили желание получить российское гражданство, чтобы их детей тоже вывезли из Ирака в Россию, где их смогут взять под опеку родственники.

Вопросами возвращения детей, оказавшихся в зоне боевых действий, занимается межведомственная комиссия, сопредседателем которой является Кузнецова. В октябре в комиссии сообщили о планах вернуть из Ирака еще 30 российских детей.