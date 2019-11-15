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США отказали в визе участнице конкурса «Мисс Вселенная» с Украины

США отказались выдавать визу украинке Анастасии Субботе, которая выиграла отбор конкурса «Мисс Вселенная» на Украине («Мисс Украина Вселенная — 2019») и должна была поехать на финал в Атланту. На странице конкурса в Facebook не объясняется, почему это произошло.

Поскольку конкурс в США состоится 6 декабря, у Субботы есть теоретическая возможность получить визу и поехать туда. Чтобы это произошло, обращение американскому послу в Киеве Уильяму Тейлору направила глава национального комитета «Мисс Украина Вселенная» Анна Филимонова. Она в частности напомнила, что никаких проблем с дисциплиной у украинских победительниц во время пребывания в США никогда не было.

«Не хочу верить, что отказ был мотивирован какими-либо другими моментами, кроме как особой занятостью сотрудника, который не уделил дополнительное время нашей участнице», — заявила Филимонова.

При этом она напомнила американскому послу, что владельцем конкурса «Мисс Вселенная» в свое время был нынешний президент США Дональд Трамп.

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Конкурс «Мисс Россия 2019». Фоторепортаж

Россию на конкурсе обычно представляет Мисс Россия. В этом году ею стала уроженка Ростовской области Алина Санько.

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Конкурс «Мисс Россия 2019». Фоторепортаж
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