В Подмосковье суд арестовал обвиняемого в убийстве пешехода водителя

Суд арестовал 68-летнего водителя, обвиняемого в убийстве пешехода в Мытищах. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Московской области.

По данным следствия, 16 ноября водитель ударил пешехода ножом в шею через открытое окно автомобиля. Конфликт произошел на проезжей части. В результате ранения 43-летний пешеход скончался на месте происшествия.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). СК отмечал, что задержанный является местным предпринимателем. Мужчине грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

В середине октября в Москве водитель ударил ножом пассажира, после чего забрал у него сумку с деньгами и личными вещами. По данным СМИ, в ней хранилось €2 тыс. Водитель высадил раненого на улице Тестовская. Пострадавшего госпитализировали. В ходе плана «Перехват» правоохранительные органы задержали нападавшего.