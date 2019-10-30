Водитель открыл стрельбу по пешеходу на северо-западе Москвы

Водитель открыл стрельбу по пешеходу на северо-западе Москвы

Водитель открыл стрельбу из травматического оружия во время конфликта с пешеходом на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел на улице Мневники около дома № 23. Конфликт завязался между парковавшим свой автомобиль водителем и пьяным пешеходом.

«В ходе перепалки водитель выстрелил в пешехода из травматического оружия», — сказал собеседник агентства.

В главке сообщили, что пешеход не получил проникающее ранение. Решается вопрос о его госпитализации. Сотрудники полиции работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.