В Москве водитель ударил пассажира ножом и забрал у него сумку с деньгами

В Москве водитель ударил пассажира ножом и забрал у него сумку с деньгами

В Москве вечером 16 октября водитель автомобиля Skoda ударил ножом пассажира, забрал у него сумку с деньгами и личными вещами и высадил раненого на улице Тестовская в районе дома № 10. Об этом РБК рассказали в пресс-службе столичного главка полиции.

В пресс-службе МВД также сообщили, что пострадавшего доставили в больницу, а нападавшего удалось позднее задержать благодаря плану «Перехват».

«В данный момент по факту произошедшего идет проверка. Материальный ущерб устанавливается», — сообщили РБК в пресс-службе.

По данным источников «360» и ТАСС, водитель автомобиля Skoda во время нападения украл у пострадавшего сумку с €2 тыс.

В конце сентября РБК сообщил, что четверо неизвестных напали на мужчину на юго-востоке Москвы и, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у него рюкзак почти с 20 млн руб. Инцидент произошел днем 24 сентября на Тихорецком бульваре.