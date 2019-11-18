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США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей

Покупка российских истребителей грозит американскими санкциями против Каира, а также ставит под угрозу  дальнейшее приобретение американской техники. Об этом заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер на авиасалоне в Дубае, передает Reuters.

Он отметил, что Каир был уведомлен Госдепом об этих рисках.

Ранее, 15 ноября, газета The Wall Street Journal писала, что Пентагон и Госдеп предупредили власти Египта о возможном введении санкций в случае покупки истребителей Су-35. Предупреждение было отправлено накануне визита министра обороны России Сергея Шойгу в Каир на переговоры о военном сотрудничестве.

О том, что Москва и Каир подписали договор о поставке истребителей Су-35, стало известно в марте этого года. Точное количество не сообщалось — речь шла о «более двух десятков машин» общей стоимостью около $2 млрд. Источник «Коммерсанта» сообщил, что поставки могут начаться в 2020—2021 годах.

США также угрожают санкциями в отношении Турции, если та не откажется от российских ракетных систем С-400. Анкара исключила отказ от российских зенитно-ракетных комплексов после встречи американского и турецкого лидеров Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана 14 ноября.

Теги: США, Египет, санкции, покупка, российские истребители
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