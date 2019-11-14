Эрдоган исключил отказ Турции от С-400

Требование США к Турции отказаться от покупки у России комплексов С-400 является неправильным. Об этом в интервью после поездки и переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы рассматриваем требование отказаться от С-400 в пользу Patriot как зарабатывание на наших суверенных правах, и мы определенно не считаем это правильным», — сказал турецкий лидер. Он напомнил, что у Греции, которая также является страной НАТО, есть российские С-300. «Но там никогда не было подобных разговоров», — заметил Эрдоган.

Президент также сообщил, что в ходе встречи предложил своему американскому коллеге решать ситуацию вокруг российских С-400 совместно — на уровне министерств обороны Турции и США с привлечением представителей президентов обеих стран. Он отметил, что у Турции вторая по величине армия среди стран НАТО, и заявил, что «диверсификация оборонных ресурсов является суверенным правом» Анкары.

Ранее стало известно, что Россия досрочно завершила поставки Турции компонентов С-400 в рамках контракта между двумя странами. США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.