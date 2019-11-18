Суд в Москве лишил депутата водительских прав после аварии с мотоциклом

Гагаринский суд Москвы более чем на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы от «Единой России» и заслуженного врача Николая Герасименко, который попал в аварию с мотоциклом в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Герасименко виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших вред здоровью потерпевшего средней тяжести», — сказала судья. Она лишила его водительских прав на год и шесть месяцев.

В конце июня Герасименко попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве. СМИ сообщали, что депутат ехал на автомобиле Lexus и сбил мотоциклиста, а потом скрылся с места происшествия.

Однако Герасименко назвал информацию о своем побеге враньем. По его словам, в результате аварии никто не получил значительных травм. Депутат также говорил, что мотоциклист врезался в его машину.