Госдума лишила депутата неприкосновенности после ДТП с мотоциклистом

В июне парламентарий стал участником аварии с участием мотоцикла на Ленинском проспекте в Москве. Telegram-канал «112» сообщал, что Герасименко сбил мотоциклиста и скрылся с места происшествия

Николай Герасименко (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Госдума поддержала вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с члена фракции «Единая Россия» Николая Герасименко. Решение было принято для его привлечения к ответственности за совершение ДТП (ч. 2 ст. 12.24 КоАП). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

За лишение парламентария неприкосновенности проголосовали 329 депутатов, трое выступили против, еще один воздержался, уточняет ТАСС. Постановление Госдумы будет направлено на утверждение генеральному прокурору. Герасименко грозит штраф в размере от 10 тыс. до 25 тыс. руб. или лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

В июне Герасименко стал участником ДТП с мотоциклистом на Ленинском проспекте в Москве. По данным СМИ, депутат на автомобиле Lexus сбил мотоциклиста, после чего скрылся с места происшествия. Сам Герасименко опровергал информацию о том, что он скрывался с места ДТП: он якобы, наоборот, дождался машины скорой помощи. Он также рассказывал, что врачи отвезли пострадавшего мотоциклиста в больницу и не нашли у него серьезных повреждений.