В аэропортах Москвы сообщили об отсутствии задержек рейсов из-за погоды

Шереметьево работает в штатном режиме, несмотря на погодные условия. Об этом РБК сообщили в пресс-службе московского аэропорта.

«Туман не оказал влияния на деятельность. Рейсы выполняются по расписанию», — отметили там.

В пресс-службе Домодедово РБК сообщили, что видимость в районе аэродрома достаточна для совершения взлетно-посадочных операций — свыше 2800 м. Там также добавили, что Домодедово принял один грузовой рейс, который был перенаправлен из другого столичного аэропорта в связи с погодными условиями.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Внуково.

По данным сервиса «Яндекс. Расписание», по состоянию на 14:05 мск во Внуково задержано 17 рейсов, в Шереметьево — десять, а в Домодедово — семь. Кроме того, 11 рейсов отменено. Задержки в столичных аэропортах были вызваны сильным туманом утром 18 ноября, отмечал ранее «Интерфакс».