Хозяину толстого кота предложили стать акционером «Аэрофлота»

«Инвестиционный холдинг Финам» предложил владельцу кота Михаилу Галину, которого не хотели пускать на самолет из-за веса животного, стать акционером «Аэрофлота». Об этом мужчина рассказал РБК.

По словам Галина, предложение поступило из-за того, что «Аэрофлот» забрал у него почти 400 тыс. бонусных миль.

«Не вижу смысла отказываться. Принципиально стать акционером «Аэрофлота» после этой ситуации — вполне себе такая интересная история», — отметил Галин.

Руководить отдела digital-маркетинга компании «Финам» Роман Мухин объяснил РБК предложение попыткой сгладить неприятные ощущения, с одной стороны, а с другой стороны, дать Галину возможность отчасти влиять на политику авиакомпании.

«Может быть, в том числе и в вопросах перевозки котов», — предположил Мухин.