Большинство россиян негативно оценили отношения с США

Большинство россиян — 85% — негативно оценивают нынешние отношения России и США, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа. 52% участников исследования назвали их «напряженными», 20% — «прохладными», а 13% — «враждебными».

По мнению 47% респондентов, отношения между Москвой и Вашингтоном останутся без изменений. С тем, что в будущем они улучшатся, согласны 19% участников исследования. Еще 20% опрошенных считают, что отношения ухудшатся.

При этом более половины участников исследования — 52% — считают, что Россия и США должны активизировать сотрудничество в сфере безопасности. 47% опрошенных выступают за укрепление культурных связей, а 45% — политических.

Что касается президента США Дональда Трампа, безразлично к нему относятся 53% опрошенных. Отрицательно к нему относятся почти треть россиян (32%), положительно — 11%.

Опрос был проведен 8 октября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.