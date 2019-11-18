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Новая структура «Яндекса» ,  
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Основатель «Яндекса» объяснил идею изменить структуру компании

Предложенные изменения структуры управления «Яндекса» с появлением в ней Фонда общественных интересов, который получит «золотую акцию» и ряд полномочий, являются оптимальным решением как для компании и инвесторов, так и для защиты интересов страны, пишет основатель и гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож в письме к сотрудникам.

«Десять лет назад появилась «золотая акция» — механизм ограничения со стороны государства продажи крупного пакета акций «Яндекса». Тогда это стало гарантией от покупки компании большим международным игроком или местной бизнес-группой. За десятилетие «Яндекс» многократно вырос, потребовалась новая версия «золотой акции», — говорится в письме Воложа.

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Он отметил, что новый вариант предусматривает больше ограничений, чем было 10 лет назад с «золотой акцией», но логика остается прежней — «компания развивается и ведет свой бизнес самостоятельно, но фонд получит право вето» по ряду вопросов. Так, фонд сможет выдвигать двух из 12 членов совета директоров, согласовывать сделки по консолидации более 10% экономических или голосующих акций, а также получит право вето по вопросам передачи персональных данных россиян или значимой интеллектуальной собственности. В исключительных случаях фонд сможет временно заменить руководителя российского «Яндекса» до исправления ситуации.

Соответствующие изменения акционеры «Яндекса» должны рассмотреть на внеочередном собрании 20 декабря.

«Новая структура создается такой, чтобы это строение простояло многие годы, и нас не трясло от внешних событий так, как это было в последнее время», — заявил Волож. Важно, чтобы эта структура соответствовала общественным интересам и не мешала компании развивать бизнес в России и за рубежом, добавил он.

Предложение о создании фонда и изменении структуры управления «Яндексом» появилось на фоне обсуждения законопроекта о значимых сайтах, согласно которому доля иностранцев в таких ресурсах должна быть ограничена 20%. Источники РБК говорили, что правительство готово одобрить законопроект при его доработке. В частности, предлагается повысить планку доли иностранцев до 50% минус одна акция.

Теги: Аркадий Волож, «Яндекс»
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