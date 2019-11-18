Основатель «Яндекса» объяснил идею изменить структуру компании

Предложенные изменения структуры управления «Яндекса» с появлением в ней Фонда общественных интересов, который получит «золотую акцию» и ряд полномочий, являются оптимальным решением как для компании и инвесторов, так и для защиты интересов страны, пишет основатель и гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож в письме к сотрудникам.

«Десять лет назад появилась «золотая акция» — механизм ограничения со стороны государства продажи крупного пакета акций «Яндекса». Тогда это стало гарантией от покупки компании большим международным игроком или местной бизнес-группой. За десятилетие «Яндекс» многократно вырос, потребовалась новая версия «золотой акции», — говорится в письме Воложа.

Он отметил, что новый вариант предусматривает больше ограничений, чем было 10 лет назад с «золотой акцией», но логика остается прежней — «компания развивается и ведет свой бизнес самостоятельно, но фонд получит право вето» по ряду вопросов. Так, фонд сможет выдвигать двух из 12 членов совета директоров, согласовывать сделки по консолидации более 10% экономических или голосующих акций, а также получит право вето по вопросам передачи персональных данных россиян или значимой интеллектуальной собственности. В исключительных случаях фонд сможет временно заменить руководителя российского «Яндекса» до исправления ситуации.

Соответствующие изменения акционеры «Яндекса» должны рассмотреть на внеочередном собрании 20 декабря.