Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 15 ноя, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 15 ноя, 12:10
МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit Политика, 11:10 Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест РБК и Билайн, 11:02 А чего боишься ты? Как бренды работают со страхами людей. Часть 1 Pro, 11:01 Минкомсвязь предупредила об отказе от бесплатного выделения частот для 5G Технологии и медиа, 11:00 Чемезов сообщил о начале производства С-400 для Индии Политика, 10:55 Стало известно название коллекции косметики Алины Загитовой Спорт, 10:52 Эксперты оценили инициативу ОНФ о сокращении времени продажи алкоголя Общество, 10:51 Испытать русский дзен: 4 места для ритрита РБК и Mercedes-Benz, 10:32 СМИ узнали детали гибели актрисы из «Чисто английского убийства» в ДТП Общество, 10:31 Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд Общество, 10:29 ФСБ отчиталась о ликвидации нарколаборатории в Подмосковье Общество, 10:27 Власти предупредили москвичей о тумане на дорогах Общество, 10:27 General Electric получила заказ на $4 млрд от Катара: что будет с акциями Quote, 10:23 Турецкий берег и экотропы: как и куда путешествует поколение Z Стиль, 10:23
Технологии и медиа ,  
0 
Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании
Яндекс YNDX ₽2 377,2 +4,86% Купить

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов.

Пикового показателя акции «Яндекса» достигли в первые минуты торгов. К 10:20 цена скорректировалась до 2,382 руб. за акцию.

Технологии и медиа
Совет директоров «Яндекса» предложил новую структуру управления компанией

Ранее совет директоров «Яндекса» предложил изменить структуру управления компании и создать в ней Фонд общественных интересов, в который планируют пригласить преподавателей вузов и негосударственных организаций.

Фонд получит «золотую акцию» и сможет блокировать консолидацию 10% и более акций компании, принимать участие в решении ряда вопросов, включая изменения в регламенте «Яндекса» по защите необезличенных больших данных россиян, а также согласование партнерств с правительствами других стран. Эти изменения должны быть одобрены на специальном собрании акционеров, которое пройдет 20 декабря.

Об изменениях сообщили на фоне обсуждения законопроекта о значимых ресурсах, который внесли в Госдуму в июле. Согласно документу, доля иностранцев в таких ресурсах должна быть ограничена до 20%. В середине октября источники РБК говорили, что правительство готово поддержать законопроект в случае, если его доработают, а ограничению доли иностранцев установят на уровне 50% минус одна акция.

Теги: «Яндекс», Мосбиржа
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Совет директоров «Яндекса» предложил новую структуру управления компанией
Технологии и медиа
Основатель «Яндекса» впервые прокомментировал закон о значимых ресурсах
Бизнес
Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter