Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов.

Пикового показателя акции «Яндекса» достигли в первые минуты торгов. К 10:20 цена скорректировалась до 2,382 руб. за акцию.

Ранее совет директоров «Яндекса» предложил изменить структуру управления компании и создать в ней Фонд общественных интересов, в который планируют пригласить преподавателей вузов и негосударственных организаций.

Фонд получит «золотую акцию» и сможет блокировать консолидацию 10% и более акций компании, принимать участие в решении ряда вопросов, включая изменения в регламенте «Яндекса» по защите необезличенных больших данных россиян, а также согласование партнерств с правительствами других стран. Эти изменения должны быть одобрены на специальном собрании акционеров, которое пройдет 20 декабря.