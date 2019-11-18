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Фонд из ОАЭ вложит в конструкторское бюро «Вертолетов России» €200 млн

Холдинг «Вертолеты России» (входит в ГК «Ростех») договорился с фондом Tawazun из ОАЭ об условиях вхождения арабской компании в капитал его конструкторского бюро «ВР-Технологии». В сообщении «Вертолетов России» отмечается, что Tawazun купит половину акций «ВР-Технологии», причем сделку планируется закрыть уже в начале 2020 года.

«На правах равных партнеров мы планируем инвестировать в развитие «ВР-Технологий» не менее €400 млн, что поможет сделать продукцию компании конкурентоспособной и востребованной во всем мире», — цитирует пресс-служба «Вертолетов России» слова генерального директора холдинга Андрея Богинского.

По словам гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, инвестиции арабского партнера дадут новый импульс работе «ВР-Технологии», занимающейся разработкой перспективной вертолетной и беспилотной техники, в том числе ускорят реализацию проекта создания легкого многоцелевого вертолета VRT-500.

Макет VRT-500 представлен на открывшемся в Дубае международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 на совместной экспозиции «Вертолетов России» и Tawazun. На сайте «Вертолетов России» отмечается, что выпускать VRT-500 предполагается в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP- и медико-эвакуационной конфигурациях. Машина будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек, развивать скорость до 230 км/ч и совершать полеты на дальность до 1000 км.

Теги: «Вертолеты России», ОАЭ
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