«Вертолеты России» нашли партнера для аэротакси в Москве

Соглашение входящая в «Ростех» компания подписала с «Яндекс.Такси». Первые тестовые полеты аэротакси начнутся в следующем году в пригород и в зону МКАД

Вертолет VRT-500 (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

«Вертолеты России» подписали соглашение с «Яндекс.Такси» о развитии в Москве системы аэротакси. Договор стороны заключили на площадках авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском, говорится в сообщении «Яндекс.Такси», поступившем в РБК.

Уже в следующем году опытный образец представленного на МАКС вертолета VRT-500 будут использовать как аэротакси. Заказать такое такси можно будет через приложение на смартфоне. В перспективе появится и дополнительная опция, которая позволит на определенных отрезках пути вместо автомобиля воспользоваться вертолетом.

«Городской вертолетный транспорт сегодня не экзотика, он развит во многих мегаполисах — например, в Нью-Йорке, Торонто, Сиднее, Рио-де-Жанейро», — сказал директор по стратегическим партнерствам «Яндекс.Такси» Алексей Федотов.

По его словам, запуск регулярных вертолетных рейсов позволит значительно снизить стоимость полета для каждого пользователя.

В проекте помимо «ВР-Технологии» (входит в «Вертолеты России») и «Яндекс.Такси» будет участвовать компания «НИТА». Она разработает технические решения по организации воздушного движения.