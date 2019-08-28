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Hewlett Packard Enterprise $15 (+12,02%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+72,89%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+36,58%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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«Вертолеты России» нашли партнера для аэротакси в Москве
Соглашение входящая в «Ростех» компания подписала с «Яндекс.Такси». Первые тестовые полеты аэротакси начнутся в следующем году в пригород и в зону МКАД
Вертолет VRT-500 (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

«Вертолеты России» подписали соглашение с «Яндекс.Такси» о развитии в Москве системы аэротакси. Договор стороны заключили на площадках авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском, говорится в сообщении «Яндекс.Такси», поступившем в РБК.

Уже в следующем году опытный образец представленного на МАКС вертолета VRT-500 будут использовать как аэротакси. Заказать такое такси можно будет через приложение на смартфоне. В перспективе появится и дополнительная опция, которая позволит на определенных отрезках пути вместо автомобиля воспользоваться вертолетом.

«Городской вертолетный транспорт сегодня не экзотика, он развит во многих мегаполисах — например, в Нью-Йорке, Торонто, Сиднее, Рио-де-Жанейро», — сказал директор по стратегическим партнерствам «Яндекс.Такси» Алексей Федотов.

По его словам, запуск регулярных вертолетных рейсов позволит значительно снизить стоимость полета для каждого пользователя.

В проекте помимо «ВР-Технологии» (входит в «Вертолеты России») и «Яндекс.Такси» будет участвовать компания «НИТА». Она разработает технические решения по организации воздушного движения.

Гендиректор «ВР-Технологии» Александр Охонько пояснил, что создаваемая экосистема будет включать в себя беспилотники и пилотируемые аппараты, систему управления воздушным пространством и многое другое. Он также добавил, что в следующем году начнутся первые тестовые полеты аэротакси в пригород и в зону около МКАД.

О том, что «Вертолеты России» совместно с правительством Москвы ведут переговоры с «Яндекс.Такси», в конце мая сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Тогда издание указывало, что в планах компании — развивать полеты аэротакси от МКАД до Московской области, а позже — от Садового кольца.

Политика
«Вертолеты России» решили запустить сервис авиатакси в Московском регионе

В июле «Вертолеты России» объявили, что планируют запустить вертолетное такси в Московском регионе после 2025 года. Холдинг подсчитал, что потенциальные клиенты будут готовы платить около 3 тыс. руб. за 15-минутный полет. Ориентировочный тариф за час, на который рассчитывает компания, — 12 тыс. руб. в час. В настоящее время в Москве работает несколько фирм, которые представляют услуги авиатакси. Например, Heliport Moscow предлагает пролететь на вертолете Robinson R66 за 46 тыс. руб. в час, а Heli Express — за 40 тыс. руб.

Авторы: Анна Трунина, Мария Коломыченко
Теги: «Вертолеты России», «Яндекс.Такси», аэротакси, Москва
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