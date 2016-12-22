«Вертолеты России» назвали разработчика нового скоростного вертолета

Проект конструкторского бюро «Миля» по созданию нового скоростного вертолета для военных был одобрен Минобороны. Об этом сообщил «РИА Новости» гендиректор компании «Вертолеты России» Андрей Богинский.

По его словам, всего министерство рассмотрело около 10 концепций нового вертолета, в том числе от бюро «Камов». Богинский подчеркнул, что хотя в Минобороны выбрали проект «Миля», «Камов» не остался без работы и занимается разработкой нового палубного вертолета «Минога».

Гендиректор Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е.Жуковского Кирилл Сыпало в интервью ТАСС сообщал, что новые российские вертолеты смогут летать со скоростью более 400 км/ч. Это станет возможным благодаря новым лопастям, которые снижают негативные аэродинамические эффекты.