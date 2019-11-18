Эксперт сообщил о долговом истощении украинского бюджета

Бюджет Украины находится в плачевном состоянии и истощен долгами, считает доктор экономических наук, завотделом государственных финансов экспертно-аналитического центра Growford Institute Татьяна Богдан, пишет «Зеркало недели».

Богдан заявила, что долговую зависимость страны усилили двукратный рост госзаймов и суммы погашения государственного долга в январе-сентябре 2019 года.

Неустойчивым, по мнению эксперта, стал и рынок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). На нем выросло присутствие иностранных портфельных инвесторов, из-за чего повысились риски ликвидности для правительства.

Поскольку внутренние и внешние госзаймы привлекались по аномально высоким процентным ставкам, увеличилась доля долговых выплат. Среди факторов, которые привели к долговому истощению, экономист также выделает оседание заимствованных на внутреннем рынке средств на едином казначейском счете и очень высокие ставки по гривневым ОВГЗ.

Украинский Минфин в конце октября сообщил, что только за сентябрь госдолг Украины вырос более чем на $1 млрд и составил $82,95 млрд.