Госдолг Украины за сентябрь вырос более чем на $1 млрд

Госдолг Украины за сентябрь вырос более чем на $1 млрд

Государственный и гарантированный государством долг Украины к концу сентября составил $82,95 млрд, сообщается на сайте украинского Минфина.

Из этой суммы внешний долг составил $48,16 млрд или 58,06%, а внутренний — $34,79 млрд или 41,94%.

В Минфине рассказали, что в течение сентября государственный и гарантированный государством долг уменьшился в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен, а в долларовом — увеличился на $1,02 млрд.

В начале апреля бывший тогда премьер-министром Украины Владимир Гройсман заявил, что госдолг страны является для нее «огромным грузом». По его словам, с 2008 по 2013 год долги были наращены неадекватно. Премьер заявил, что в 2019 году Украина потратит треть бюджета на оплату госдолга. В связи с этим властям сложено обеспечивать стабильность в стране.