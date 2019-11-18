Политика , 18 ноя, 05:15
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Немецкий депутат назвал американский СПГ ненужным для Европы
Европа не нуждается в американском сжиженном газе. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
По его словам, в случае реализации Вашингтоном обещанного пакета мер против компаний-участников проекта «Северный поток — 2» Евросоюз и Германия должны ввести встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США
«Мы призываем к встречным санкциям против США», — сказал депутат.
Он также указал на необходимость введения встречных санкций в том случае, если Вашингтон решит ввести санкции против немецких или швейцарских компаний, участвующих в прокладке труб в Балтийском море.
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