В Москве проведут эксперимент с покупкой алкоголя при помощи мобильного

В рамках экспериментального использования электронных паспортов в 2020 году россияне смогут для покупки алкоголя предъявлять мобильное приложение, которое будет дополнением к карточке-паспорту

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России в первой половине 2020 года планируется начать экспериментальное использование электронных паспортов с мобильным приложением, с помощью которого можно будет покупать алкоголь и табачную продукцию. Об этом рассказал в интервью «Известиям» вице-премьер Максим Акимов. Эксперимент будет проводиться в Москве.

Он напомнил, что в электронном паспорте будет два компонента — карта с чипом и приложение для мобильного телефона. Эксперимент с его использованием планируется распространить на услуги, где нет юридически значимых трансакций.

«Например, при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение», — отметил вице-премьер. По его словам, таким образом можно будет оценить уровень попыток мошенничества с использованием приложения и его «взламываемость».

Говоря о возможности системы блокировать продажу алкоголя людям в состоянии сильного опьянения или находящимся за рулем, Акимов отметил, что это сложно сделать не технически, а юридически. «Нужно будет обязательно устанавливать считывающие устройства: либо тачскрины для считывания отпечатков, либо с технологией распознавания лиц, что законодательно очень непросто», — пояснил он.