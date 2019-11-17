В телецентре «Останкино» прокомментировали данные о минировании

В пресс-службе телецентра «Останкино» прокомментировали РБК сообщение о том, что неизвестные заявили о минировании здания. Там сообщили, что не располагают подобной информацией.

Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы передало, что неизвестный заявил об угрозе минирования телецентра. Указывалось, что в связи с этим к зданию по адресу улица Академика Королева, дом 12, направились специалисты, которые должны были проверить эту информацию.

Собеседник агентства также сообщил о том, что угрозы о минировании в воскресенье также поступали в связи с домом культуры на улице Куусинена, а также школы-интерната № 1 для обучения слепых на Мытищинской улице.

10 ноября в Москве из-за анонимного звонка проверяли торговые центры «Европейский» и «Европолис». За день до этого эвакуировали пассажиров из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.