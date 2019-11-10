Угроза минирования в двух торговых центрах Москвы оказалась ложной

Правоохранители проверили два торговых центра на западе и северо-востоке Москве после анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Проверка завершена, угрозы не обнаружено», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы, речь идет о торговых центрах «Европейский» и «Европолис».

Ранее сообщалось об эвакуации более 300 человек из здания торгового центра «Смоленский пассаж» в центре Москвы. Причиной эвакуации стало возгорание в вентиляционном коробе одного из ресторанов торгового центра. Пожара в здании не было, в результате инцидента никто не пострадал.