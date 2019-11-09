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Пассажиров аэропорта Екатеринбурга эвакуировали из-за сведений об угрозе

Пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово эвакуировали из-за поступивших сообщений об угрозе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В пресс-службе Кольцово заявили, что в связи с поступившей информацией в аэропорту проходят мероприятия, сейчас жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.

Ранее об эвакуации сообщил E1.RU. По данным портала, в Кольцово поступил звонок о минировании. По словам очевидцев, пассажиров аэропорта по громкой связи попросили покинуть здание аэропорта. В МЧС подтвердили порталу, что в Кольцово приехали спасатели, однако не стали комментировать происходящее.

В конце октября в Екатеринбурге задержали мужчину, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.

Теги: Екатеринбург, аэропорт, эвакуация
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