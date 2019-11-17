В ЛНР заявили о поднятом флаге США над украинскими позициями в Донбассе

В ЛНР заявили о поднятом флаге США над украинскими позициями в Донбассе

Украинские военные подняли флаги США над своими позициями в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский в Донбассе. Об этом Луганскому информационному центру (ЛИЦ) сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что американские флаги подняты «на фоне продолжающихся противоречий в США между президентом (Дональдом Трампом) и политическими силами в решении вопроса, касающегося возобновления военной помощи Украине». Офицер добавил, что на Украину должен приехать «американский журналист Хоффман Вэйн из авторитетного американского издания New York Times» (на сайте NYT нет статей за авторством человека с таким именем; в газете работают Ян Хоффман, пишущий о здравоохранении, и спортивный редактор Бенджамин Хоффман. — РБК), а украинская сторона хотела расположить его к себе, чтобы тот продемонстрировал «широкой общественности Америки, насколько ее любят и ждут на Украине».

По словам Филипоненко, поднять флаги США на украинских позициях приказали командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов.

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса. Также стороны договорились о разведении сил на двух участках в Донбассе, но операция неоднократно срывалась.

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и военнослужащие Украины приступили к разведению сил и средств на линии соприкосновения в районе населенного пункта Петровское 9 ноября.