СМИ Индии заявили о превосходстве французских Rafale над Су-30МКИ

Истребители Су-30МКИ уступают французским самолетам четвертого поколения Rafale, это одна из причин, по которым Индия сделала свой выбор в пользу последних. Об этом пишет The Economic Times.

В качестве превосходств Rafale издание называет дальность полета в 780–1055 км (400–550 км у Су-30МКИ); возможность делать пять боевых вылетов в сутки, а не три, как у российского самолета; превышающую в полтора раза длительность барражирования.

Также отмечается, что для перехвата одного пакистанского F-16 Fighting Falcon требуются два Су-30МКИ. При этом для перехвата Rafale нужны два истребителя F-16. Преимущество французского самолета достигается за счет лучших систем обнаружения и вооружения.

В 2016 году Нью-Дели и Париж заключили контракт на поставку в Индию 36 истребителей Rafale на сумму в €7,87 млрд. Это будут 28 одноместных и восемь двухместных самолетов для обучения.

Первые французские истребители должны прибыть на индийскую авиабазу Амбала в мае 2020 года после завершения обучения пилотов.