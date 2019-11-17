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СМИ Индии заявили о превосходстве французских Rafale над Су-30МКИ

Истребители Су-30МКИ уступают французским самолетам четвертого поколения Rafale, это одна из причин, по которым Индия сделала свой выбор в пользу последних. Об этом пишет The Economic Times.

В качестве превосходств Rafale издание называет дальность полета в 780–1055 км (400–550 км у Су-30МКИ); возможность делать пять боевых вылетов в сутки, а не три, как у российского самолета; превышающую в полтора раза длительность барражирования.

Также отмечается, что для перехвата одного пакистанского F-16 Fighting Falcon требуются два Су-30МКИ. При этом для перехвата Rafale нужны два истребителя F-16. Преимущество французского самолета достигается за счет лучших систем обнаружения и вооружения.

В 2016 году Нью-Дели и Париж заключили контракт на поставку в Индию 36 истребителей Rafale на сумму в €7,87 млрд. Это будут 28 одноместных и восемь двухместных самолетов для обучения.

Первые французские истребители должны прибыть на индийскую авиабазу Амбала в мае 2020 года после завершения обучения пилотов.

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В феврале Россия получила от Индии заявку на поставку 18 комплектов для сборки СУ-30МКИ. Самолеты собираются на заводах индийской государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Стоимость контракта составила более $1 млрд.

Летом стало известно, что Индия закупит у России ракеты класса «воздух – воздух» Р-27 для вооружения Су-30МКИ на $200 млн.

Теги: истребитель, Rafale, Су-30, Индия
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