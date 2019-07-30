Россия поставит ВВС Индии авиационные ракеты стоимостью свыше $200 млн

Вооруженные силы Индии закупят в России ракеты класса «воздух — воздух» Р-27, которыми будут вооружены стоящие на вооружении индийских ВВС истребители Су-30МКИ. Об этом сообщает информагентство ANI со ссылкой на свои источники в правительственных кругах Индии.

По словам собеседников ANI, стоимость закупки составит 1500 крор или 15 млрд индийских рупий, то есть примерно $218 млн.

ANI отмечает, что установка Р-27 даст истребителям Су-30МКИ возможность уничтожать вражеские самолеты на больших расстояниях. По данным Рособоронэкспорта, управляемые ракеты Р-27Р1,Р-27ЭР1, Р-27Т1,Р-27ЭТ1 предназначены для поражения самолетов и вертолетов всех типов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, летающих со скоростью до 3500 км/ч на расстоянии до 100 км.

В пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) «РИА Новости» подтвердили факт заключения контрактов на поставку Индии авиационных ракет. «Действительно, некоторое время назад были подписаны достаточно крупные контракты по авиационным ракетам, предполагающие поставку порядка 1000 ракет различного назначения», — сказали в ФСВТС России.