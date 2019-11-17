Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 15 ноя, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 15 ноя, 12:10
СМИ Индии заявили о превосходстве французских Rafale над Су-30МКИ Технологии и медиа, 12:48 Форвард бельгийцев Лукаку оценил перспективы сборной России на Евро-2020 Спорт, 12:30 Лукашенко назвал условие отказа от углубления интеграции с Россией Политика, 12:26 Синоптики сообщили о наступлении зимы в Москве в конце недели Общество, 12:21 Неизвестные украли у бизнесмена $100 тыс. в Москве Общество, 12:17 Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест РБК и Билайн, 12:06 Оппозиционный кандидат вышел в лидеры на выборах президента Шри-Ланки Политика, 12:05 США и Южная Корея отложили совместные учения после критики КНДР Политика, 11:52 Друг Макгрегора проиграл нокаутом на турнире Bare Knuckle Спорт, 11:46 Лидер Ирана связал протесты из-за бензина с происками иностранных врагов Политика, 11:32 Минздрав сообщил о снижении числа недоношенных детей в России Общество, 11:19 Саудовская Аравия оценила Saudi Aramco в $1,7 трлн перед IPO Бизнес, 11:08 Алексей Васильчук — о фудмолле «Депо.Москва» и как удержаться на плаву РБК Стиль и Henderson, 11:02 В продолжении мультфильма «Ну, погоди!» появятся новые персонажи Общество, 10:51
Общество ,  
0 
Неизвестные украли у бизнесмена $100 тыс. в Москве

Постоялец одной из московских гостиниц лишился $100 тыс., выпивая с двумя неизвестными ему мужчинами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным полиции, ночью 16 ноября постоялец отеля на Новоданиловской набережной 1980 года рождения распивал с ними алкогольные напитки. В период с 02:57 по 03:13 неизвестные нанесли ему побои, связали руки ремнем, а потом похитили сотовый телефон и $100 тыс. Деньги пострадавший предприниматель прятал в вентиляционном коробе. Злоумышленники скрылись.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Полиция разыскивает преступников.

24 сентября на Тихорецком бульваре в Москве четверо неизвестных напали на мужчину и отобрали у него рюкзак, в котором было почти 20 млн руб. В полиции рассказали, что неизвестные сначала ударили мужчину по голове молотком, затем угрожали ему пистолетом, отобрали деньги и скрылись на машине.

7 августа предприниматель сообщил в полицию, что трое мужчин с платками на лице похитили у него сумку с 9 млн руб. в валюте, ноутбуком и личными вещами.

Теги: новости РБК, разбой, МВД
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
В Петербурге мужчина с пневматическим пистолетом ограбил банк на ₽8 млн
Общество
Бизнесмена в Москве ограбили на ₽9 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter