Неизвестные украли у бизнесмена $100 тыс. в Москве

Постоялец одной из московских гостиниц лишился $100 тыс., выпивая с двумя неизвестными ему мужчинами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным полиции, ночью 16 ноября постоялец отеля на Новоданиловской набережной 1980 года рождения распивал с ними алкогольные напитки. В период с 02:57 по 03:13 неизвестные нанесли ему побои, связали руки ремнем, а потом похитили сотовый телефон и $100 тыс. Деньги пострадавший предприниматель прятал в вентиляционном коробе. Злоумышленники скрылись.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Полиция разыскивает преступников.

24 сентября на Тихорецком бульваре в Москве четверо неизвестных напали на мужчину и отобрали у него рюкзак, в котором было почти 20 млн руб. В полиции рассказали, что неизвестные сначала ударили мужчину по голове молотком, затем угрожали ему пистолетом, отобрали деньги и скрылись на машине.

7 августа предприниматель сообщил в полицию, что трое мужчин с платками на лице похитили у него сумку с 9 млн руб. в валюте, ноутбуком и личными вещами.