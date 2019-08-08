Бизнесмена в Москве ограбили на ₽9 млн

В Москве неизвестные с платками на лицах похитили у бизнесмена более 9 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Индивидуальный предприниматель сообщил в полицию о разбое по месту жительства 7 августа около 17:00 мск.

«Трое неизвестных с повязанными платками на лицах открыто похитили у мужчины сумку, в которой находились принадлежащие ему денежные средства в сумме €13,5 тыс., $100 тыс., ноутбук и личные вещи. Материальный ущерб — 9 млн 413 тыс. руб.», — пояснили в ведомстве.

В главке уточнили, что неизвестные скрылись с места преступления на машине. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск нападавших.

В ночь на 3 августа на востоке Москвы неизвестный украл из автомобиля предпринимателя 19 млн руб. Злоумышленник разбил стекло Toyota Land Cruiser и похитил из салона сумку с деньгами. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).