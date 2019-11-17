Власти Украины сняли ограничения с тарифа на отопление

Кабинет министров Украины признал утратившим силу решение об ограничении на предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщается на сайте украинского Министерства энергетики и окружающей среды.

«Решение обеспечивает устойчивое проведение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов», — говорится в тексте.

Минэнерго отмечает, что предельные цены, установленные в июне правительством Владимира Гройсмана, не были рыночными и экономически обоснованными. Вступление в силу решения увеличило бы расходы местных бюджетов за время предстоящего зимнего сезона на 7 млрд грн. ($289 млн).

Ранее премьер Украины Алексей Горначук заявил, что в случае, если Россия прекратит транзит газа с 1 января 2020 года, несколько городов на Украине может остаться без отопления. При этом он отметил, что страна располагает достаточным количеством газа для обеспечения теплом населения, однако в силу особенностей газотранспортной системы в небольших городах могут наблюдаться перебои в подаче отопления.