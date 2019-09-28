«Нафтогаз» сообщил об угрозе для отопительного сезона на Украине

«Нафтогаз» сообщил об угрозе для отопительного сезона на Украине

Жители многих городов Украины могут остаться зимой без отопления из-за долгов производителей тепла. Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».

«Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период», — говорится в сообщении.

В список должников вошло 116 компаний при общей численности 1316 теплопроизводителей. Задолжавшие предприятия обслуживают жителей Винницы, Днепропетровска, Донецка, Киева, Кривого Рога, Мариуполя, Ивано-Франковска, Одессы, Харькова, Херсона и других городов.

Ранее представитель президента Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус заявил, что Украину ждет «сложный» период зимнего отопительного сезона из-за дефицита угля на складах и споров с «Газпромом».

В конце августа на Украине отработали действия, которые «гарантируют Украине прохождение следующего отопительного сезона» на случай «нулевого транзита» газа из России.