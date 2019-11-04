В Роспотребнадзоре дали советы по выбору тортов и пирожных

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору кондитерских изделий. В ведомстве посоветовали внимательно читать состав тортов перед покупкой. Меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы указывают на экономию со стороны производителя.

Таким образом продлевается срок хранения изделия, а замена натуральных компонентов на искусственные может отрицательно повлиять на организм.

В ведомстве обратили внимание на то, что торты и пирожные без крема следует хранить не более 72 часов при температуре от 2 до 6 градусов выше ноля. Пирожные с белковым или сливочным кремом, фруктовой отделкой хранить можно максимум 36 часов. А торты с заварным кремом и взбитыми сливками не стоит употреблять в пище, если они стоит уже больше шести часов.

Также Роспотребнадзор посоветовал покупать кондитерские изделия только в стационарных точках. При выборе лучше ориентироваться на местных производителей, так как их товарам не нужна долгая транспортировка.

Упаковки, в которых слишком много ломаных изделий — например пряников или печенья — лучше не покупать.