Главы делегаций США и Китая обсудили первую часть торговой сделки

Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения между двумя странами. Об этом сообщается на сайте министерства коммерции КНР.

По данным ведомства, беседа состоялась по инициативе американской стороны. От США в ней также принял участие министр финансов страны Стивен Мнучин. В китайском министерстве сообщили, что представители США и Китая «конструктивно обсудили» вопросы первой части торговой сделки между двумя странами, а также достигли договоренности о поддержании тесного контакта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае срыва торговой сделки с Пекином Вашингтон «существенно» увеличит размер пошлин на китайские товары. При этом американский президент отметил, что Китай «умирает» от желания заключить сделку.

В октябре этого года Трамп сообщал, что Китай выполнил одно из условий «значительной первой фазы» сделки, начав закупать продукцию американских фермеров, от которой ранее отказался, таким образом отреагировав на увеличение пошлин со стороны США. В ответ президент США отказался повысить размер сборов еще сильнее, с 25 до 30%, с 15 октября.