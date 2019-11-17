Кардиолог сообщил об опасности электронных сигарет

Электронные сигареты нельзя считать альтернативной обычным из-за их высокой опасности для организма человека. Об этом сообщил ученый-кардиолог Ярослав Ашихмин телеканалу 360.

По его словам, витамин Е, который содержится в смесях для парения, способен спровоцировать у человека рак, а входящий в состав жидкостей для вейпов пропиленгликоль при нагревании может привести к поражению легких.

Ашихмин заявил, что категорически не рекомендует курить электронные сигареты, напомнив о существовании множества доказавших свою эффективность медикаментозных средств, призванных помочь курильщикам избавиться от вредной привычки. Ученый также отметил, что новая технология не проходила апробирования и может повлечь за собой значительный вред здоровью.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», россияне стали реже приобретать традиционные сигареты. При этом в стране увеличилась популярность стиков для электронного нагревания табака.