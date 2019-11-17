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Кардиолог сообщил об опасности электронных сигарет

Электронные сигареты нельзя считать альтернативной обычным из-за их высокой опасности для организма человека. Об этом сообщил ученый-кардиолог Ярослав Ашихмин телеканалу 360.

По его словам, витамин Е, который содержится в смесях для парения, способен спровоцировать у человека рак, а входящий в состав жидкостей для вейпов пропиленгликоль при нагревании может привести к поражению легких.

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Ашихмин заявил, что категорически не рекомендует курить электронные сигареты, напомнив о существовании множества доказавших свою эффективность медикаментозных средств, призванных помочь курильщикам избавиться от вредной привычки. Ученый также отметил, что новая технология не проходила апробирования и может повлечь за собой значительный вред здоровью.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», россияне стали реже приобретать традиционные сигареты. При этом в стране увеличилась популярность стиков для электронного нагревания табака.

В конце октября этого года профильный комитет российской Госдумы порекомендовал отклонить изменения к законопроекту, которые приравнивают к табачным изделиям электронные сигареты, курительные смеси и вейпы. При этом комитет одобрил законопроект о возвращении в аэропорты курилок, принятый в первом чтении в июле.

Теги: электронные сигареты, вейпы
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