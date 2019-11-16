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Общество ,  
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В России упал спрос на традиционные сигареты

Россияне стали реже покупать традиционные сигареты, при этом увеличилась популярность стиков, говорится в поступившем в РБК сообщении оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

По данным оператора, за период с января по октябрь 2019 года покупки традиционных сигарет упали на 5%. При этом эксперты отметили рост популярности стиков для электронных систем нагревания табака: число их покупок выросло на 33%. Аналитики указывают, что повышенный спрос на электронные сигареты ярче проявляется в столице и городах-миллионниках.

Кроме того, аналитики зафиксировали рост продаж сигарет с цифровыми кодами. По данным ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), в октябре доля чеков с содержанием кодов маркировки превысила 35%, в то время как в июле этот показатель составлял 7%

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Ранее данные платформ фискальных данных о продаже сигарет проанализировал RT. Кроме информации «Платформы ОФД» издание ссылается на данные фискального оператора «Такском». По сведениям платформы, за период с января по октябрь спрос на традиционные сигареты снизился на 7%. Продажи стиков за тот же период выросли в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков связал эти тенденции с влиянием «агрессивной рекламы» электронных сигарет и приборов.

В конце октября профильный комитет Госдумы по охране здоровья порекомендовал отклонить изменения к законопроекту, которые приравнивают к табачным изделиям электронные сигареты, курительные смеси и вейпы. При этом он одобрил проект закона о возвращении курилок в аэропорты, принятый в первом чтении в июле.

Теги: сигареты, электронные сигареты, спрос
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