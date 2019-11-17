Матвиенко связала дату визита Путина на Кубу с его графиком

Матвиенко связала дату визита Путина на Кубу с его графиком

Дата визита президента России Владимира Путина на Кубу будет зависеть от графика главы государства, а также сроков согласования с кубинскими властями. Об этом сообщила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко после встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, передает ТАСС.

Матвиенко напомнила, что Путин принял поступившее от властей острова приглашение. При этом она отметила, что такие вопросы решаются по дипломатическим каналам.

В конце октября этого года российский лидер встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, находившимся в России с рабочим визитом. Во время переговоров кубинский президент пригласил Путина на Кубу. Глава России ответил, что «обязательно воспользуется» приглашением.

Президентом Кубы Диас-Канеля избрали на выборах, прошедших в стране в начале октября года, после принятия новой Конституции острова, восстановившей должность президента.