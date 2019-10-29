Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну

Президент Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса посетить страну. Об этом сообщает «РИА Новости».

Диас-Канель пригласил российского коллегу на Кубу в ходе переговоров. «Спасибо большое вам за приглашение, обязательно им воспользуюсь», — сказал Путин.

Диас-Канель находится с рабочим визитом в России. Стороны на переговорах планируют обсудить развитие российско-кубинских связей и актуальные вопросы международной политики.

Это не первый визит Диаса-Канеля в Москву. В прошлом году с 1 по 3 ноября он посещал столицу России в должности председателя Госсовета и Совета министров Кубы и также встречался с Путиным.

Президентом Диаса-Канеля избрали на выборах в начале октября, после того как приняли новую Конституцию страны, восстановившую должность президента.

