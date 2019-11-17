В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.

По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило около 21:00 (22:00 мск). Взрыв произошел в здании общежития, расположенного на улице Карла Маркса Деснянского района украинской столицы.

На месте происшедшего работают сотрудники Главного управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, а также следственно-оперативные группы. В полиции не сообщили причины инцидента. По данным УНИАН, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В октябре этого года в центре Киева взорвалась граната. В результате произошедшего погибли два человека, еще один получил ранения. Как сообщали очевидцы, инцидент произошел у бара «Пророк». Сидевший на лестнице у заведения мужчина крутил в руках гранату, которая после взорвалась.