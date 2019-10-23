Два человека погибли в результате взрыва гранаты в центре Киева

В центре Киева взорвалась граната, в результате происшествия погибли два человека, еще одного ранило. Об этом сообщила пресс-служба городской полиции в Facebook.

Информация о взрыве на Пушкинской улице поступила в полицию около 23:00 мск накануне, 22 октября. В результате происшествия двое мужчин погибли на месте, передает «Киев оперативный». Осколочные ранения также получила случайно проходившая мимо девушка, пострадавшую доставили в больницу, сообщило со ссылкой на свидетелей происшествия интернет-издание «Страна.ua».

По информации очевидцев, взрыв произошел около бара «Пророк» — на лестнице у него сидели двое мужчин, один из которых вернулся с Донбасса. В руках он крутил гранату, которая и взорвалась.

