По предварительным данным, двое человек погибли, проходившая мимо девушка получила осколочные ранения

На улице Пушкинской в центре Киева прогремел взрыв, сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Киев оперативный».

По предварительным данным, двое мужчин погибли, женщина, которая случайно проходила мимо, получила ранения.

Портал TSN со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрыв прогремел возле входа в бар «Пророк». Двое мужчин, один из которых вернулся с Донбасса, держал в руках гранату, которая и взорвалась, сообщают они. Тот, что держал гранату, погиб на месте, второй скончался по дороге в больницу, рассказали очевидцы.

Об этой же версии взрыва сообщает со ссылкой на очевидцев портал Страна.ua. Место происшествия оцеплено, ведутся следственные действия. О состоянии пострадавшей при взрыве женщины не сообщается. По данным очевидцев, ее увезли на скорой с осколочными ранениями.