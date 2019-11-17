Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не имели права на задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко без соответствующего решения суда, заявил адвокат банкира Денис Галанский в эфире телеканала Еспресо.tv.

По его словам, задержание Гриценко являлось «по сути, похищением банкира силовиками».

Галанский выразил мнение, что задержание банкира произвели с нарушениями процессуально-уголовного кодекса, поскольку он не пытался скрыться. Адвокат также заявил, что на момент задержания Гриценко не совершил никаких преступлений и потому не мог быть арестован без решения суда.

По словам адвоката, пока ему неизвестно, в чем подозревают банкира, поскольку он еще не получил официальных процессуальных документов.