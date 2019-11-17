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Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не имели права на задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко без соответствующего решения суда, заявил адвокат банкира Денис Галанский в эфире телеканала Еспресо.tv.

По его словам, задержание Гриценко являлось «по сути, похищением банкира силовиками».

Галанский выразил мнение, что задержание банкира произвели с нарушениями процессуально-уголовного кодекса, поскольку он не пытался скрыться. Адвокат также заявил, что на момент задержания Гриценко не совершил никаких преступлений и потому не мог быть арестован без решения суда.

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СБУ объяснила сообщения о похищении главы крупного украинского банка

По словам адвоката, пока ему неизвестно, в чем подозревают банкира, поскольку он еще не получил официальных процессуальных документов.

16 ноября СМИ сообщили о похищении главы Укрэксимбанка Александра Гриценко. Как утверждали украинские «5 канал» и «Прямой», мужчину посадили в черный автобус на глазах у его собственного ребенка. Позже официальный представитель СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Гриценко задержали сотрудники ведомства «по информации генеральной прокуратуры Украины» в рамках уголовного дела. После в пресс-центре СБУ заявили, что задержание члена правления Укрэксимбанка связано с уголовным делом, которое возбудили по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В ведомстве не стали называть имя задержанного.

Теги: Укрэксимбанк, Украина
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