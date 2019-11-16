В СБУ объяснили причины задержания украинского банкира

В пресс-центре Службы безопасности Украины сообщили, что задержание члена правления Укрэксимбанка связано с уголовным делом, которое было возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса страны. Как отметили в ведомстве, банкир подозревается в содействии легализации доходов, полученных преступным путем чиновниками во времена бывшего президента Виктора Януковича.

«Пользуясь служебным положением, он вывел из-под ареста средства одного из медиахолдингов», — говорится в сообщении.

Там указали, что задержанный находится в изоляторе временного содержания.

В СБУ не назвали имени задержанного. Ранее официальный представитель ведомства Елена Гитлянская, сообщившая о взятии под стражу банкира, одновременно опровергла сообщения о похищении главы Укрэксимбанка Александра Гриценко, о котором заявили ряд СМИ.