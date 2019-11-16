Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 15 ноя, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 15 ноя, 12:10
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку Общество, 19:28 Мединский раскритиковал Фонд кино за неудачи в продвижении кино Общество, 19:26 Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть Общество, 19:15 Сборная России по футболу назвала состав на игру против Бельгии Спорт, 19:01 СК проверит конфликт на лекции экс-доцента Соколова в 2018 году Общество, 18:58 В Москве во время пожара в многоэтажке погиб ребенок Общество, 18:54 Власти раскрыли детали крушения беспилотника «Орион» в Рязанской области Общество, 18:45 Юношеская сборная России сыграла вничью с Уэльсом в квалификации ЧЕ Спорт, 18:32 Умер поэт Валерий Дударев Общество, 18:16 Здоровый эгоизм: как отдыхать правильно РБК и Renault, 18:13 Отец убитой аспирантки сообщил о своих отношениях с историком Соколовым Общество, 18:07 Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области Общество, 17:56 СБУ объяснила сообщения о похищении главы крупного украинского банка Общество, 17:51 Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли второй этап Гран-при подряд Спорт, 17:48
Общество ,  
0 
Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть
Фото: Фото со страницы Никиты Исаева в Facebook

Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.

Жестовская ехала в поезде вместе с Исаевым из Тамбова в Москву, сообщал РБК пресс-секретарь политика Александр Макаренко.

По словам помощницы, ночью умер ее любимый человек. Она подтвердила, что была рядом с Никитой Исаевым во время его смерти. По словам Жестовской, Исаев «многое делал» и во время жизни, и даже при смерти. Во время разговора с РБК Алина Жестовская попросила позвонить ей в другой день.

Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

О том, что умер Никита Исаев, стало известно в субботу, 16 ноября. Он умер, когда возвращался из поездки в Тамбов. Там он, как следовало из публикаций местных СМИ, встречался с обманутыми дольщиками. В своем посте в Facebook Никита Исаев писал, что «Тамбов хорошо пошел». «И актив хороший, бодрый, и понятно с кем работать и в Тамбове, и в Москве. А как это делать в регионах, я знаю», — писал он.

а

Позже он опубликовал фото из поезда, указав, что едет в Москву «с чувством выполненного долга».

Политика
Лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде Тамбов — Москва

В начале декабря Никита Исаев планировал поехать в Череповец, писал он депутату Госдумы Олегу Шеину. «Готов к митингу в Череповце», — следовало из слов в переписке, которая оказалась в распоряжении РБК. По словам Шеина, Исаев был «талантливым оратором». Он вспомнил, что вместе с политиком провел «большую кампанию в части защиты права людей на здоровье». В частности, в декабре они собирались на акцию протеста против строительства целлюлозно-бумажного комбината, говорил пресс-секретарь политики РБК. Об этом же РБК сообщил и Олег Шеин.

Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter