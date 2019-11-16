Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

Фото: Фото со страницы Никиты Исаева в Facebook

Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.

Жестовская ехала в поезде вместе с Исаевым из Тамбова в Москву, сообщал РБК пресс-секретарь политика Александр Макаренко.

По словам помощницы, ночью умер ее любимый человек. Она подтвердила, что была рядом с Никитой Исаевым во время его смерти. По словам Жестовской, Исаев «многое делал» и во время жизни, и даже при смерти. Во время разговора с РБК Алина Жестовская попросила позвонить ей в другой день.

О том, что умер Никита Исаев, стало известно в субботу, 16 ноября. Он умер, когда возвращался из поездки в Тамбов. Там он, как следовало из публикаций местных СМИ, встречался с обманутыми дольщиками. В своем посте в Facebook Никита Исаев писал, что «Тамбов хорошо пошел». «И актив хороший, бодрый, и понятно с кем работать и в Тамбове, и в Москве. А как это делать в регионах, я знаю», — писал он.