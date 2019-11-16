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Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти

Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде из Тамбова в Москву. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Александр Макаренко.

По словам Макаренко, наиболее вероятная причина смерти — проблемы с сердцем. Он уточнил, что 1 декабря Исаев должен был ехать в Череповец для участия в митинге против строительства целлюлозного завода. «Никита Исаев боролся против этого строительства и практически победил <...>. Но вот такая вот ситуация», — заключил пресс-секретарь.

В поезде Исаев ехал с помощницей Алиной Жестковской, сообщил Макаренко. Жестковская написала в своем Facebook, что «официальных информсообщений» не будет, «ушел мой любимый человек». В разговоре с РБК она попросила перезвонить в другой день.

В Череповец вместе с Исаевым собирался поехать депутат Госдумы, заместитель главы фракции партии «Справедливая Россия» Олег Шеин, рассказал РБК сам парламентарий. По словам Шеина, он списывался с Исаевым «буквально сегодня». Ранее, две недели назад, оба «были во Владивостоке, где спланировали большую кампанию по Находке в известном угольном деле и где Исаев помогал обманутым дольщикам», сообщил депутат.

В Тамбове Исаев встречался с обманутыми дольщиками, которые не смогли добиться сдачи им квартир по нескольким адресам, писало издание «Онлайн.Тамбов.ру». При этом местные СМИ сообщали, что встреча проходила за закрытыми дверьми. «Посторонних и опоздавших отсекала охрана гостя», — сообщал «Тамбов-информ».

Исаев — кандидат юридических наук, который в 2000-х работал на госслужбе, в том числе в администрации Ивановской области, Госкомитете по делам молодежи и в Министерстве регионального развития. После 2011 года занимался созданным им Институтом актуальной экономики и был лидером общественно-политического движения «Новая Россия».

Теги: смерть, подробности, новости РБК
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Лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде Тамбов — Москва
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